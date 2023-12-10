انت الان تتابع خبر مع مشارفته على الانتهاء.. أبرز 10 أحداث عالمية في 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365-دوليات

استعرض تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية، الأمريكي، أهم 10 احداث عالمية في عام 2023 الذي يشارف على الانتهاء، فيما حلل ماتعنيه هذه الاحداث، مبينا ان قوى الفوضى ازدادات، فضلا عن المنافسة الجيوسياسية.

عشرة أحداث عالمية مهمة 2023:



يستمر الركود الديمقراطي العالمي، يتوقع المتفائلون حدوث موجة رابعة من التوسع الديمقراطي العالمي، لكن هذا التوقع فشل في عام 2023.

بدأت مؤسسة فريدوم هاوس العام بإعلان أن عام 2022 يمثل العام السابع عشر على التوالي الذي تتراجع فيه الحرية والديمقراطية العالمية، وكأنما من أجل إثبات هذه النقطة، استمر وباء الانقلابات في أفريقيا، وفي يوليو/تموز، أطاح جيش النيجر برئيس البلاد المنتخب ديمقراطياً. وهددت الدول المجاورة بالتدخل إذا لم يتم التراجع عن الانقلاب، لكن المجالس العسكرية التي تدير مالي وبوركينا فاسو هددت بالحرب ردا على ذلك.

وفي أغسطس/آب، استولى الجيش في الجابون على السلطة وقدم وعوداً غامضة بإجراء انتخابات في نهاية المطاف، فاز حزب تقدمي جديد بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات مايو/أيار في تايلاند.

إلا أن اتفاقاً تم التوصل إليه خلف الكواليس أدى إلى تشكيل حكومة مؤيدة للمؤسسة العسكرية، الأمر الذي أدى إلى ترك الفائز الأكبر في الانتخابات في الخارج متفرجاً.

وواصلت الحكومة الهندية استخدام القانون والترهيب لإسكات المنتقدين، كما قامت العديد من الديمقراطيات الأخرى بتقييد حرية التعبير.

واستمر اتجاه المرشحين الذين يزعمون أنهم لن يخسروا انتخاباتهم إلا في حالة تزوير الأصوات، كان أداء أحزاب اليمين المتطرف جيدا في مختلف أنحاء أوروبا، مما أحيا ذكريات انهيار الديمقراطيات الأوروبية قبل قرن من الزمان. وحاول المدعي العام في غواتيمالا منع رئيس البلاد المنتخب من تولي منصبه، في حين استخدم المدعي العام في بيرو تحقيقات الفساد للضغط على المشرعين لمساعدة حلفائها.

وصف دونالد ترامب معارضيه بـ "الحشرات"، وقال إنه إذا عاد إلى البيت الأبيض فلن يكون دكتاتورا "إلا في اليوم الأول"، وأشار إلى أنه سيستخدم الرئاسة لاستهداف أعدائه السياسيين. في المجمل، ليس العام جيداً للديمقراطية. 10-ليس عاما جيدا للديمقراطيةيستمر الركود الديمقراطي العالمي، يتوقع المتفائلون حدوث موجة رابعة من التوسع الديمقراطي العالمي، لكن هذا التوقع فشل في عام 2023.بدأت مؤسسة فريدوم هاوس العام بإعلان أن عام 2022 يمثل العام السابع عشر على التوالي الذي تتراجع فيه الحرية والديمقراطية العالمية، وكأنما من أجل إثبات هذه النقطة، استمر وباء الانقلابات في أفريقيا، وفي يوليو/تموز، أطاح جيش النيجر برئيس البلاد المنتخب ديمقراطياً. وهددت الدول المجاورة بالتدخل إذا لم يتم التراجع عن الانقلاب، لكن المجالس العسكرية التي تدير مالي وبوركينا فاسو هددت بالحرب ردا على ذلك.وفي أغسطس/آب، استولى الجيش في الجابون على السلطة وقدم وعوداً غامضة بإجراء انتخابات في نهاية المطاف، فاز حزب تقدمي جديد بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات مايو/أيار في تايلاند.إلا أن اتفاقاً تم التوصل إليه خلف الكواليس أدى إلى تشكيل حكومة مؤيدة للمؤسسة العسكرية، الأمر الذي أدى إلى ترك الفائز الأكبر في الانتخابات في الخارج متفرجاً.وواصلت الحكومة الهندية استخدام القانون والترهيب لإسكات المنتقدين، كما قامت العديد من الديمقراطيات الأخرى بتقييد حرية التعبير.واستمر اتجاه المرشحين الذين يزعمون أنهم لن يخسروا انتخاباتهم إلا في حالة تزوير الأصوات، كان أداء أحزاب اليمين المتطرف جيدا في مختلف أنحاء أوروبا، مما أحيا ذكريات انهيار الديمقراطيات الأوروبية قبل قرن من الزمان. وحاول المدعي العام في غواتيمالا منع رئيس البلاد المنتخب من تولي منصبه، في حين استخدم المدعي العام في بيرو تحقيقات الفساد للضغط على المشرعين لمساعدة حلفائها.وصف دونالد ترامب معارضيه بـ "الحشرات"، وقال إنه إذا عاد إلى البيت الأبيض فلن يكون دكتاتورا "إلا في اليوم الأول"، وأشار إلى أنه سيستخدم الرئاسة لاستهداف أعدائه السياسيين. في المجمل، ليس العام جيداً للديمقراطية. 9. سباق الفضاء

قبل مائة وخمسين عاماً كانت النصيحة: "اتجه غرباً". اليوم قد تكون النصيحة: "اذهب إلى السماء". تبذل كل من الدول والشركات رهانات كبيرة على الفضاء. سبعة وسبعون دولة لديها وكالات فضائية ؛ يمكن لستة عشر دولة إطلاق حمولات إلى الفضاء. كان القمر ذا أهمية خاصة. وانتهت جهود روسيا على القمر بخيبة أمل في أغسطس/آب عندما اصطدمت مركبة الهبوط الروسية بسطح القمر. وبعد أيام، أصبحت الهند الدولة الرابعة التي تهبط مركبة غير مأهولة على سطح القمر، وأول دولة تفعل ذلك بالقرب من المنطقة القطبية الجنوبية للقمر، وبعد أسبوعين، أطلقت الهند مهمة لدراسة الشمس .

لدى الصين والولايات المتحدة أيضًا برامج قمرية طموحة، حيث تهدف وكالة ناسا إلى إعادة رواد الفضاء إلى القمر بحلول عام 2025.

وتؤدي هذه الجهود وغيرها من الجهود المرتبطة بالفضاء إلى إثارة المخاوف من أن تؤدي المنافسات الجيوسياسية إلى عسكرة الفضاء .

كما سلط تزايد الاهتمام بالفضاء الضوء على الافتقار إلى القواعد التي تحكم العمليات الفضائية .

روجت الولايات المتحدة لاتفاقيات أرتميس من أجل “تنظيم الاستكشاف المدني واستخدام الفضاء الخارجي”. وقد رفضت الصين والعديد من الدول الأخرى التي ترتاد الفضاء التوقيع على الاتفاقية.

إن وضع قواعد للفضاء أمر معقد بسبب حقيقة أن الشركات الخاصة مثل SpaceX وBlue Origin وVirgin Galactic تلعب دورًا كبيرًا في العمليات الفضائية، وهذا يثير تساؤلات حول دوافع الربح والالتزامات الوطنية. لكن الزيادة في النشاط الفضائي تثير أيضًا تساؤلات حول ما إذا كانت مشكلة النفايات الفضائية التي تبدو عادية ستؤدي إلى تعقيد عملية استكشاف السماء. 8.الهند تتفوق على الصين



ومن المرجح أن تظل الهند الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان لعقود قادمة. إن عدد سكان الصين يتقلص ويتقدم في السن. ويتوقع خبراء الديموغرافيا أن عدد سكان الصين سوف ينخفض بنحو 100 مليون نسمة بحلول منتصف القرن، أو أكثر من عدد سكان جميع بلدان العالم اليوم باستثناء خمسة عشر بلداً. وخلال نفس الفترة الزمنية، سيرتفع متوسط العمر في الصين من تسعة وثلاثين عاما إلى واحد وخمسين عاما. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يصل عدد سكان الهند إلى ما يقرب من 1.7 مليار نسمة بحلول منتصف القرن، وأن يبلغ متوسط العمر تسعة وثلاثين عاماً. وفي حين أن الديموغرافيا ليست قدرا محتوما، فإنها تعمل على تقييد الفرص المتاحة لكل بلد وتمكينها . تميل البلدان ذات السكان الأصغر سنا والمتزايدة إلى أن تكون لديها قوى عاملة أكثر حيوية وتستهلك أكثر، ونتيجة لذلك، تتمتع بمعدلات نمو اقتصادي أعلى. وتواجه الحكومة الصينية ضغوطاً متزايدة للاستثمار في شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، وهو اقتراح باهظ التكلفة وقد يؤدي إلى إبعاد الموارد عن أولويات أخرى. وكانت التركيبة السكانية الأكثر ملاءمة في الهند سبباً في تحفيز الحديث عن " العائد الديموغرافي " الذي خلقه العمال الشباب الذين يعملون كمحرك للنمو. وإذا كان الأمر كذلك فإن العواقب على توازن القوى في آسيا قد تكون كبيرة. وهذا بالطبع "إذا" كبير. في صنع السياسات، كما في لعبة البوكر، ما يهم ليس فقط الأوراق التي يتم توزيعها عليك، بل مدى جودة لعبك بها. وخلال العام الحالي، تفوقت الهند على الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، على مدار القرن الماضي، إن لم يكن لفترة أطول، كانت الصين الدولة صاحبة أكبر عدد من السكان في العالم. وانتهى ذلك في عام 2023. والهند تفعل ذلك الآن. ويقدر عدد سكانها بـ 1.43 مليار نسمة.ومن المرجح أن تظل الهند الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان لعقود قادمة. إن عدد سكان الصين يتقلص ويتقدم في السن. ويتوقع خبراء الديموغرافيا أن عدد سكان الصين سوف ينخفض بنحو 100 مليون نسمة بحلول منتصف القرن، أو أكثر من عدد سكان جميع بلدان العالم اليوم باستثناء خمسة عشر بلداً. وخلال نفس الفترة الزمنية، سيرتفع متوسط العمر في الصين من تسعة وثلاثين عاما إلى واحد وخمسين عاما. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يصل عدد سكان الهند إلى ما يقرب من 1.7 مليار نسمة بحلول منتصف القرن، وأن يبلغ متوسط العمر تسعة وثلاثين عاماً. وفي حين أن الديموغرافيا ليست قدرا محتوما، فإنها تعمل على تقييد الفرص المتاحة لكل بلد وتمكينها . تميل البلدان ذات السكان الأصغر سنا والمتزايدة إلى أن تكون لديها قوى عاملة أكثر حيوية وتستهلك أكثر، ونتيجة لذلك، تتمتع بمعدلات نمو اقتصادي أعلى. وتواجه الحكومة الصينية ضغوطاً متزايدة للاستثمار في شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، وهو اقتراح باهظ التكلفة وقد يؤدي إلى إبعاد الموارد عن أولويات أخرى. وكانت التركيبة السكانية الأكثر ملاءمة في الهند سبباً في تحفيز الحديث عن " العائد الديموغرافي " الذي خلقه العمال الشباب الذين يعملون كمحرك للنمو. وإذا كان الأمر كذلك فإن العواقب على توازن القوى في آسيا قد تكون كبيرة. وهذا بالطبع "إذا" كبير. في صنع السياسات، كما في لعبة البوكر، ما يهم ليس فقط الأوراق التي يتم توزيعها عليك، بل مدى جودة لعبك بها. 7. أذربيجان تستولي على ناجورنو كاراباخ لا تزال توابع انهيار الاتحاد السوفييتي محسوسة بعد مرور ثلاثة عقود. فالبلدان التي خرجت من الانهيار السوفييتي كانت لها حدود لا تتماشى في كثير من الأحيان مع المكان الذي تعيش فيه المجموعات الوطنية - مما أدى إلى زرع بذور الصراع.



وفي أواخر عام 1991، أعلن ناجورنو كاراباخ استقلاله ، مما أدى إلى نشوب حرب بين أرمينيا وأذربيجان. وعندما انتهى القتال في عام 1994 بوقف إطلاق النار بوساطة روسية، حصلت ناجورو كاراباخ على استقلالها الفعلي إلى جانب جزء كبير من الأراضي الأذربيجانية. على الرغم من الهجمات المتقطعة عبر الحدود، صمد وقف إطلاق النار حتى اندلاع قتال واسع النطاق في سبتمبر/أيلول 2020. وبعد ستة أسابيع، تفاوضت روسيا على وقف إطلاق نار آخر. أدى هذا إلى سيطرة أذربيجان على جزء كبير من ناجورنو كاراباخ. وظلت التوترات مرتفعة. وفي سبتمبر 2023، هاجمت أذربيجان مرة أخرى. وفي غضون أيام، اجتاح التنظيم الأراضي التي لم يكن يسيطر عليها بالفعل، وأعلن أنه سيبدأ "إعادة دمج" الجيب . وفي غضون أسبوع واحد، فر أكثر من مائة ألف أرمني، أو ما يقرب من 85% من سكان ناجورنو كاراباخ، إلى أرمينيا . وأثار النزوح احتجاجات في أرمينيا بسبب فشل حكومتها في حماية مواطنيها الأرمن وأثار تساؤلات حول سبب فشل روسيا في منع زوال الجيب. قد تكون سلامة من تبقى من الأرمن في ناجورنو كاراباخ نقطة اشتعال مستمرة بين أرمينيا وأذربيجان. وكذلك الأمر بالنسبة لممر زانجيزور ، وهو شريحة صغيرة من الأراضي الأرمينية تربط أذربيجان بنخجوان ، وهو الجيب الأذربيجاني الذي تحده أرمينيا وإيران وتركيا. على سبيل المثال، كان جيب ناجورنو كاراباخ في أذربيجان مأهولًا بالكامل تقريبًا من قبل الأرمن العرقيين غير المهتمين بأن تحكمهم باكو.وفي أواخر عام 1991، أعلن ناجورنو كاراباخ استقلاله ، مما أدى إلى نشوب حرب بين أرمينيا وأذربيجان. وعندما انتهى القتال في عام 1994 بوقف إطلاق النار بوساطة روسية، حصلت ناجورو كاراباخ على استقلالها الفعلي إلى جانب جزء كبير من الأراضي الأذربيجانية. على الرغم من الهجمات المتقطعة عبر الحدود، صمد وقف إطلاق النار حتى اندلاع قتال واسع النطاق في سبتمبر/أيلول 2020. وبعد ستة أسابيع، تفاوضت روسيا على وقف إطلاق نار آخر. أدى هذا إلى سيطرة أذربيجان على جزء كبير من ناجورنو كاراباخ. وظلت التوترات مرتفعة. وفي سبتمبر 2023، هاجمت أذربيجان مرة أخرى. وفي غضون أيام، اجتاح التنظيم الأراضي التي لم يكن يسيطر عليها بالفعل، وأعلن أنه سيبدأ "إعادة دمج" الجيب . وفي غضون أسبوع واحد، فر أكثر من مائة ألف أرمني، أو ما يقرب من 85% من سكان ناجورنو كاراباخ، إلى أرمينيا . وأثار النزوح احتجاجات في أرمينيا بسبب فشل حكومتها في حماية مواطنيها الأرمن وأثار تساؤلات حول سبب فشل روسيا في منع زوال الجيب. قد تكون سلامة من تبقى من الأرمن في ناجورنو كاراباخ نقطة اشتعال مستمرة بين أرمينيا وأذربيجان. وكذلك الأمر بالنسبة لممر زانجيزور ، وهو شريحة صغيرة من الأراضي الأرمينية تربط أذربيجان بنخجوان ، وهو الجيب الأذربيجاني الذي تحده أرمينيا وإيران وتركيا. 6. الحرب الأهلية تعصف بالسودان .

كان من المفترض أن يكون عام 2032 هو العام الذي أصبح فيه السودان دولة ديمقراطية. وبدلاً من ذلك حصل الشعب السوداني على حرب أهلية. تعود جذور الصراع إلى الاحتجاجات التي قادت الجيش السوداني في أبريل 2019 إلى الإطاحة بعمر البشير الذي حكم البلاد لفترة طويلة. أبرم المجلس العسكري الجديد اتفاقا مع الجماعات المدنية لتقاسم السلطة والعمل من أجل إجراء الانتخابات. لكن في أكتوبر 2021، قاد عبد الفتاح البرهان، رئيس القوات المسلحة السودانية، ومحمد حمدان “حميدتي” دقلو، رئيس مليشيا قوات الدعم السريع، انقلابًا آخر . وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، استسلم الرجلان للضغوط الشعبية واتفقا على قيادة فترة انتقالية لمدة عامين إلى الحكم المدني. وقد جعل هذا الاتفاق البرهان وحميدتي متساويين، ودعا إلى دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة السودانية. ولم يستمر هذا الاتفاق ولا زواج المصلحة بين الرجلين. في 15 أبريل 2023، هاجمت قوات الدعم السريع قواعد للقوات المسلحة السودانية في جميع أنحاء البلاد. ولم تسفر الجهود المبذولة للتفاوض على وقف إطلاق النار عن شيء. بحلول الخريف، سيطرت قوات الدعم السريع على معظم أنحاء الخرطوم ، عاصمة السودان، بينما سيطرت القوات المسلحة السودانية على بورتسودان، الميناء البحري الرئيسي في البلاد. وكان القتال عنيفاً بشكل خاص في دارفور ، حيث شنت قوات الجنجويد، سلف قوات الدعم السريع، حملة تطهير عرقي ضد سكان المنطقة إلى حد كبير من غير العرب في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومع اقتراب العام من نهايته، أدى القتال إلى مقتل أكثر من 10.000 شخص وتشريد 5.6 مليون آخرين - أو ما يقرب من 15 بالمائة من سكان السودان. 5. الذكاء الاصطناعي يحمل وعدًا ومخاطرًا.

انفجر الذكاء الاصطناعي في الوعي العام خلال العام الماضي مع إصدار ChatGPT . في عام 2023، لم تتحسن التكنولوجيا القائمة على ما يسمى بنماذج اللغات الكبيرة فحسب، إذ يقال إن أحدث إصدار من ChatGPT أكثر تقدمًا بعشر مرات من سابقتها ، وتحركت الحكومات والشركات والأفراد بسرعة لاستغلال إمكاناتها. وقد أثار ذلك مناقشات محتدمة حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يطلق العنان لعصر جديد من الإبداع البشري والازدهار، أو يفتح صندوق باندورا الذي من شأنه أن ينتج مستقبلا مرعبا. وأشار المتفائلون إلى الكيفية التي أطلق بها الذكاء الاصطناعي العنان للاختراقات العلمية بوتيرة غير مسبوقة عبر مجموعة من المجالات، مما سمح بتصميم سريع للأدوية، وفتح أسرار طبية، وحل مشاكل رياضية تبدو غير قابلة للحل. وحذر المتشائمون من أن التكنولوجيا تتطور بشكل أسرع من قدرة البشر على تقييم وتخفيف الضرر الذي قد تسببه، سواء كان ذلك يؤدي إلى بطالة جماعية ، أو تعميق عدم المساواة المجتمعية القائمة ، أو التسبب في انقراض البشرية. استقال جيفري هينتون، أحد رواد الذكاء الاصطناعي، من وظيفته في جوجل للتحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي ، ووقع قادة التكنولوجيا مثل إيلون ماسك وستيف وزنياك رسالة مفتوحة تحذر من أن الذكاء الاصطناعي يشكل "خطرًا عميقًا على المجتمع والإنسانية". وفي الوقت نفسه، قال المتشككون إن الكثير من وعود الذكاء الاصطناعي سوف تخرج عن مسارها لأن النماذج ستبدأ قريبًا في التدريب على مخرجاتها الخاصة، مما يؤدي إلى انفصالها عن السلوك البشري الفعلي. ويبدو أن الحكومات لا تتحرك بالسرعة الكافية ، سواء بشكل فردي أو جماعي ، لتسخير فوائد الذكاء الاصطناعي واحتواء مخاطره. 4. تستمر التوترات بين الولايات المتحدة والصين في الغليان.

ومع بداية عام 2023، بدا أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين تنحسر. في نوفمبر السابق، عقد جو بايدن وشي جين بينج اجتماعا مثمرا على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي. وكان من المقرر أن يزور وزير الخارجية أنتوني بلينكن بكين في فبراير/شباط لمناقشة وضع " حواجز حماية " أمام التنافس الجيوسياسي المتوتر بشكل متزايد بين البلدين. ولكن بعد ذلك ظهر بالون مراقبة صيني فوق الولايات المتحدة. انجرفت عبر البلاد لمدة أسبوع قبل أن تسقطها طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز F-22 رابتور قبالة ساحل ولاية كارولينا الجنوبية. وأصرت بكين على أن المنطاد انحرف عن مساره أثناء مراقبة الطقس، وهو تفسير رفضته الولايات المتحدة. وأجج الحادث المشاعر السياسية في الولايات المتحدة ودفع بلينكن إلى تأجيل زيارته إلى بكين. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن المسؤولين الصينيين رفضوا تلقي مكالمة هاتفية من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بعد إسقاط المنطاد، مما يسلط الضوء على الافتقار إلى قناة اتصال راسخة بين القوتين العظميين. وسافر بلينكن أخيرا إلى بكين في يونيو/حزيران الماضي لإجراء ما وصفه مسؤولو وزارة الخارجية بمحادثات "بناءة". ولم تمنع هذه المحادثات واشنطن من فرض قيود إضافية على التجارة مع الصين أو إقناع بكين بتخفيف مضايقاتها لتايوان أو الفلبين أو القوات العسكرية الأمريكية في آسيا. والتقى بايدن وشي في نوفمبر على هامش منتدى قادة أبيك 2023 في سان فرانسيسكو. وتمخضت المحادثات عن عدد قليل من الاتفاقات البسيطة، لكنها لم تحقق اختراقات كبيرة . ولا يزال الاتفاق على تسوية مؤقتة أمراً بعيد المنال بين أقوى دولتين في العالم. 3. لم يحقق الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا سوى القليل من الأرض وبتكلفة باهظة.

كانت الآمال كبيرة في أوائل عام 2023 في أن الهجوم المضاد الأوكراني قد يكسر قبضة روسيا على شرق أوكرانيا وربما شبه جزيرة القرم. بدأ الهجوم المضاد الذي طال انتظاره في أوائل يونيو. وعلى الرغم من إلحاق خسائر فادحة بالقوات الروسية، إلا أن خطوط القتال لم تتحرك إلا بالكاد. استخدم الجيش الروسي الشتاء والربيع لإعداد دفاعات هائلة. وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وصف أكبر جنرال في أوكرانيا القتال بأنه "طريق مسدود" واعترف بأنه "لن يكون هناك على الأرجح أي اختراق عميق وجميل". وفي الواقع، بينما كان الجنرال يتحدث، كانت روسيا قد اكتسبت المزيد من الأراضي على مدار العام مقارنة بأوكرانيا. وسرعان ما تحولت المحادثات الدبلوماسية إلى ما إذا كانت أوكرانيا قادرة على تحمل حرب الاستنزاف، ناهيك عن الفوز بها، والتي بدا أنها في صالح روسيا نظراً لاقتصادها الأكبر حجماً وعدد سكانها. وعلى الرغم من تكبدها خسائر مروعة، فقد ضاعفت روسيا عدد قواتها في أوكرانيا في خريف عام 2023 مقارنة ببداية الغزو، وكان الاقتصاد الروسي في حالة حرب . ومن ناحية أخرى، بدأ " الإرهاق من أوكرانيا " في الظهور في الغرب، وخاصة في الولايات المتحدة، مع رفض المشرعين الجمهوريين إرسال المزيد من المساعدات إلى كييف. ومع احتمال تفضيل الاتجاهات طويلة المدى لروسيا، تزايدت الدعوات الموجهة إلى أوكرانيا للتحول من الهجوم إلى الدفاع والسعي إلى وقف إطلاق النار. إن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوافق على وقف القتال أمر مثير للنقاش. ومن المرجح أنه يعتقد أن الوقت في صالحه، خاصة إذا أسفرت الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل عن رئيس يتطلع إلى قطع العلاقات مع أوكرانيا. 2. حماس تهاجم إسرائيل.