انت الان تتابع خبر تركيا تعلن تحييد 2 من عناصر "بي كي كي" شمالي العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان، إن "القوات المسلحة التركية تواصل تطهير المنطقة من الإرهابيين بلا هوادة".

ولفتت إلى "تحييد إرهابيين اثنين من التنظيم عبر غارة جوية إثر رصدهما في منطقة عملية "المخلب- القفل".



وأكدت أن عملياتها ستتواصل بحزم حتى القضاء على آخر مسلح في المنطقة.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" ، في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

