العاهل الأردني يؤكد ضرورة وقف الحرب على غزة وحماية المدنيين العزل

ياسر رشاد - القاهرة - حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين العزل.



كما حذر العاهل الأردني، طبقا لبيان الديوان الملكي، من أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي قد تؤدي إلى خروج الوضع بالضفة عن السيطرة.



وشدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة مضاعفة المساعدات الإنسانية والإغاثية وضمان إيصالها إلى القطاع، للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية هناك.



وجدد التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وتناول الاتصال، العلاقات الثنائية، وأهمية استمرار التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.