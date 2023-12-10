حزب الله: استهداف تجمع لجنود العدو بين موقعي زبدين والرمثا وتدمير دشمة في موقع العباد واستهداف تجمع عسكري في قلعة هونين

اعلن حزب الله في بيان، بانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر ‏يوم الأحد 10-12-2023 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي بين موقعي زبدين والرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتمّ تحقيق إصابات مباشرة.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏والشريفة، دمّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر ‏يوم الأحد 10-12-2023 دشمة في موقع العباد يتحصن فيها جنود العدو الإسرائيلي وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح".

كما اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر ‏يوم الأحد 10-12-2023 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ‏بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.