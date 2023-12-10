إطلاق صواريخ على ثكنة زبدين الإسرائيلية في شبعا والقصف الاسرائيلي طال كفرشوبا ويارون ومارون والخيام وعيترون

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بانه تم إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على ثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة".

ولفت الى ان القصف الاسرائيلي طال كفرشوبا ويارون ومارون، وغارة مسيرة على بلدة الخيام قرب معمل الفرز. كما شن الطيران الاسرائيلي غارة على عيترون.

كما افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن قصف مدفعي اسرائيلي استهدف احراج الصنوبر بين الفرديس وكفرحمام خراج الهبارية.