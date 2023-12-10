اعلنت كتائب القسام بانها استهدفت دبابتي ميركافا إسرائيليتين وجرافة عسكرية في حي القصاصيب بمخيم جباليا بقذائف "الياسين 105". وفي السياق، اعلنت سرايا القدس بانها قصفت "صوفا" برشقة صاروخية، كما استهدفت آلية إسرائيلية بقذيفة "تاندوم" في منطقة الفالوجا غرب معسكر جباليا.

كانت هذه تفاصيل خبر القسام: استهدفنا دبابتي ميركافا إسرائيليتين وجرافة عسكرية بمخيم جباليا بقذائف "الياسين 105" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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