اشار وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في حديث لـ "CNN" الى ان السلام المستدام بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة يجب أن يؤدي إلى اقامة دولة فلسطينية.

كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: عندما تنتهي العملية العسكرية في غزة يجب أن نصل إلى إقامة دولة فلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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