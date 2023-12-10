غطت سحابة دخان كثيفة عصر اليوم اجواء بلدات تول، الكفور، الشرقية، الدوير، النميرية، دير الزهراني، حبوش، واثارت جوا من التوتر والتساؤل لدى المواطنين خوفا من ان تكون نتيجة عمل عدواني في المنطقة، ليتبين لاحقا انها ناتجة عن استغلال مجهولين للاوضاع الامنية وقيامهم بحرق كمية كبيرة من الاطارات المطاطية المستعملة في وادي الكفور حيث تم سابقا وبقرار قضائي إقفال عدد من المعامل التي يتم حرق الاطارات فيها لاعادة تدويرها وبيعها باسعار مرتفعة.

كانت هذه تفاصيل خبر سحابة دخان كثيفة ناتجة عن حرق اطارات مطاطية في الكفور غطت أجواء النبطية وجوارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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