مركز الملك سلمان يواصل توزيع قسائم كسوة الشتاء في المناطق

تستمر جمعية "الأيادي البيضاء" بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتنفيذ مشروع "كنف" في لبنان للعام 2023م لتوزيع قسائم كسوة الشتاء لمستفدين من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في البقاع الغربي، عاليه، طرابلس، المنية، جبل لبنان الشمالي، كما تم توزيع اليوم قسائم كسوة الشتاء في كل من طرابلس والبقاع وعرسال وجبل لبنان الشمالي وعاليه.

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