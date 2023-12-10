انت الان تتابع خبر الرافدين يقرر إطفاء الديون لهذه الفئتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمصرف ورد لـ الخليج 365، أنه "ابتهاجا بيوم النصر العظيم على عصابات داعش الإرهابي، ووفاءً لما قدمه الشهداء من تضحيات وما سطروه من ملاحم الشجاعة والاباء دفاعا عن الارض والعرض والمقدسات وعرفانا بتضحيات الجرحى في سوح المعارك ومواقف الشرف والمجد، وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قرر مجلس ادارة مصرف الرافدين المضي بإجراءات إطفاء الديون لشريحتي الشهداء والجرحى وحسب النسب والآلية الواردة بمواد القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٧ والقرارات ذات الصلة".



وأشار إلى "توجيه الاقسام المعنية بمخاطبة مؤسسة الشهداء لتزويدها بأسماء وقوائم المشمولين بإطفاء الديون والبدء بتنفيذ القرار وحسب الصلاحيات الادارية والمالية التي رسمتها القوانين".

