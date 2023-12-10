باسيل من طرابس: الحوار والتلاقي يؤديان الى انتخاب رئيس للجمهورية والى بناء البلد

اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال افتتاح شارع الدكتور يعقوب اللبان-مينو في طرابلس، بان "هذا هو التّلاقي الذي يبني بلدنا ونحن نريد أن نبني ولا نريد أن ندمّر"، مشيرا الى ان الدّكتور لبّان هو “بي الفقراء”، مضيفا ان التعاون يبني أما العمل على إفشال الآخر فيدمر، فالحوار والتلاقي يؤديان الى انتخاب رئيس للجمهورية والى بناء البلد والبعد عن التجاوزات التي نعيشها يوميَّا بحق الدستور.

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