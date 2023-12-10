البعريني: حفاظا على ما تبقى من مؤسسات يجب التمديد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن

أكد عضو "تكتّل الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني، خلال استقباله وفودًا شعبيّة وبلديّة واختياريّة في مكتبه في المحمّرة، أنه "لا بدّ من تشريع الضرورة منعًا لتمدّد الشغور ليطال المؤسّسات العسكرية والأمنية، ولذلك وحفاظًا على ما تبقّى من مؤسّسات يجب التمديد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي تماشيًا مع الاقتراح الذي تقدّم به تكتّل الاعتدال الوطنيّ".

كما أكد على "ضرورة التمسّك بالوحدة الوطنية في هذه المرحلة لمواجهة التحديات التي يتربّصها العدو جنوبًا".

وأسِف البعريني ل"إخفاق مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة بعد استخدام الولايات المتحدّة حق النقض"، مشيرًا إلى "انعدام الضمير الانساني لدى العالم أجمع الذي يتابع دون خجل إبادة الشّعب الفلسطيني".

الى ذلك، استقبل البعريني وفدًا من معقّبي المعاملات في طرابلس حاملين هموهم ومعاناتهم وطالبين منه التدخّل في قضية تجديد رخصهم الشرعيّة.

وفي فنيدق رعى البعريني مصالحة عائليّة بين آل موسى (الضنيّة) وآل حيدر (فنيدق) ممثلةً بالشيخ عمر حيدر، بحضور آل جعفر، الشيخ خالد اسماعيل ممثلاً مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، وعدد من المخاتير وفاعليات المنطقة.