ميقاتي هنأ فاضل أديب لنيله لقب نوابغ العرب: هذا النجاح فخر للبنان

أجرى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إتصالا بالبروفيسور فاضل أديب، الأستاذ المشارك في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهنأه بنيله لقب "نوابغ العرب" عن فئة التكنولوجيا والهندسة، تقديرا لاسهاماته في مجال الاستشعار اللاسلكي وتوسيع نطاق تقنياته . واعتبر ميقاتي" أن هذا التقدير وسام جديد يضاف الى النجاحات التي حققها اديب طوال مسيرته المهنية والتعليمية". وقال" إننا نفخر بابن طرابلس وبالنجاحات التي حققها .وهذا النجاح الجديد فخر للبنان وللبنانيين جميعا".

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