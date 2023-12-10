سرايا القدس تعلن تفجير نفق في غزة بداخله جنود "إسرائيليون" وقتل عدد منهم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قيام مقاتليها، اليوم الأحد، بتدمير منزلاً بحي الشجاعية بمدينة غزة كان يتحصن بداخله أكثر من 13 جنديا صهيونيا. وقالت السرايا إن "جنود الاحتلال كانوا يحاولون العثور على فوهة نفق بحي الشجاعية، وتمكن أحد "الاستشهاديين" من الخروج من فوهة النفق وقتل جنديين منهم قبل تفجير المنزل بالكامل وإيقاع القوة بين قتيل وجريح".

كما أعلنت سرايا القدس في وقت سابق عن استهداف عدة تجمعات للعدو الإسرئيلي وآلياته في محاور مختلفة في غزة وأوقعت خسائر في صفوفه. وبينت السرايا أن المجاهدين خاضوا اشتباكات ضارية مع قوة إسرائيلية متحصنة في منزل بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضاد للأفراد في محاور التقدم شمال شرق خانيونس.

كما قصف مجاهدوا السرايا تجمعات العدو في محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون إضافة لقصف التحشدات العسكرية في محيط موقع بوابة "النمر" في محور التقدم شرق الوسطى بوابل من قذائف الهاون. في حين استهدف المقاومون 3 آليات عسكرية بقذائف التاندوم والـRPG في مخيم جباليا والفالوجا.

كما أشار بيان منفصل لسرايا القدس عن خوض مجاهديها معارك ضارية في مشروع بيت لاهيا أوقعنا قوة صهيونية خاصة بكمين محكم وأجهزنا عليها بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ (TBG).