الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 426 جنديا وإصابة 1593 منذ بداية معركة طوفان الأقصى

اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 426 جنديا وإصابة 1593 منذ بداية معركة طوفان الأقصى في السابع من تشرين الاول الماضي.

وأعلن الجيش الاسرائيلي عن إحصائية جديدة بعدد الجرحى والقتلى بين جنوده منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، واعترف الجيش بمقتل 426 جندياً منذ بدء طوفان الأقصى، ومن بين هؤلاء، قُتل 97 منذ بدء العدوان البري، وأشار إلى أن 416 جنديًا نقلوا إلى المستشفيات، منهم 40 في حالة خطيرة و211 في حالة متوسطة، والباقي في حالة خفيفة.

وبحسب معطيات الجيش فإن (1593) جنديا أصيبوا منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"، منهم (255) إصابة خطيرة، فيما أصيب منذ بداية العدوان البري في القطاع، (600) جنديا، منهم (127) في حالة خطيرة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" كشفت، أمس السبت، عن إصابة 5000 جندي من الجيش الاسرائيلي بينهم 2000 أصيبوا بإعاقات، منذ السابع من تشرين الأول، تاريخ انطلاق معركة "طوفان الأقصى".

وأكدت المقاومة الفلسطينية، في مختلف بياناتها، أن الاحتلال لا يعترف بالأعداد الحقيقية للقتلى والإصابات بين ضباطه وجنوده.