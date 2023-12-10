القسام: مقتل 15 جندياً صهيونياً بعبوة برميلية شمال شرق خانيونس

اعلنت كتائب القسام بانه "قصفنا مواقع عسكرية صهيونية في "ليمان" و"خربة ماعر" بالجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقات صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة". واشارت القسام الى انه "تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة برميلية كبيرة مضادة للأفراد في العشرات من جنود الاحتلال وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح في منطقة المعرّي شمال شرق مدينة خانيونس، وقد عاود مجاهدونا التقدم باتجاه القوة التي تم سحقها بالعبوة البرميلية المضادة للأفراد في منطقة المعري شمال شرق خانيونس والمكونة من 15 جندياً صهيونياً فوجدوهم قتلى عدا 2 منهم فأجهزوا عليهم وعاد المجاهدون إلى قواعدهم بسلام".

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