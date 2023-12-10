الجيش الروسي يحبط هجوما أوكرانيا فـي اتجاه جنوب دونيتسك

موسكو ـ د.ب.أ: قال المتحدث باسم مجموعة «الشرق» القتالية التابعة للقوَّات المسلَّحة الروسية أوليج تشيخوف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إنَّ القوَّات المسلَّحة الروسية أحبطت هجومًا ومحاولة تناوب للواء الميكانيكي 59 الأوكراني قرب نوفودونتسكوي في جمهورية دونيتسك الشَّعبية.

وأضاف تشيخوف «قوَّات مجموعة «الشرق» القتالية تواصل تنفيذ مهامها في اتجاه جنوب دونيتسك، وأحبطت وحدات المجموعة، بدعم من المدفعية والطيران، هجومًا شنَّه اللواء الميكانيكي 58 ومحاولة تناوب أفراده قرب نوفودنيتسكوي»، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال تشيخوف «أصابت نيران المدفعية موقع انتشار مؤقت للواء الميكانيكي 58 قرب أوروزاينووي وموقع انتشار مؤقت للواء الدفاع الإقليمي 118 قرب ماكاروفكا».

وأضاف تشيخوف أنَّ أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة دمَّرت أفراد العدوِّ في معاقل قرب نوفوميخيلوفكا، في حين قصفت القاذفات تجمُّعات من الأفراد والمعدَّات الأوكرانية قرب براسكوفيفكا. وقال تشيخوف «بلغت خسائر العدوِّ نحو 80 مسلحًا ومَركبتين».

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