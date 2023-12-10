صاروخ صيني يمر مباشرة فوق تايوان

تايبيه ـ د.ب.أ: ذكرت وزارة الدفاع الوطني التايوانية أنَّ صاروخًا حاملًا أطلقته الصين مرَّ مباشرة فوق تايوان، في الفضاء الخارجي وهو أول صاروخ يسلك هذا المسار، بعد إطلاق أربعة صواريخ أخرى، في وقت سابق هذا الشهر.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أنَّ الصاروخ الحامل «لونج مارس-2 دي» ، وهو من صنع الصين، انطلق صباح أمس من مركز إطلاق الأقمار الاصطناعية «شيتشانج» في إقليم «سيتشوان»، حسب وكالة الأنباء المركزية «سي.إن.إيه».

وتابعت الوزارة أنَّه في مسار الإقلاع، مرَّ الصاروخ فوق جنوب غرب تايوان في الفضاء الخارجي، مضيفةً أنَّ أنظمتها الاستخباراتية راقبت عن كثب عملية الإطلاق.

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