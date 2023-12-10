سوريا تطالب ببذل كل الجهود لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية والكارثة الإنسانية في غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

طالبت سوريا بضرورة بذل كل الجهود الأممية لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية وللكارثة الإنسانية التي تحدث في غزة، والوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والسماح بالتدفق المستمر للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع لتصل إلى جميع المحتاجين والمصابين من الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مشاركة سوريا في الجلسة الطارئة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد افتراضيا، لمناقشة الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث طالب وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش بإيقاف العدوان الإسرائيلي على المرافق الصحية وغيرها من البنى التحتية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأشار الدكتور الغباش إلى أن الأوضاع القاسية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة تتطلب من المجتمع الدولي والعربي الاستجابة لمنع حدوث المزيد من الوفيات، وإنقاذ الشعب الفلسطيني من الوضع الكارثي على الصعيدين الصحي والإنساني حتى هذه اللحظة، معربا عن أمله في أن تساهم الجلسة في تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.