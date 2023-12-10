تظاهرات في لندن وبرلين تضامنا مع غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - شهدت العاصمة البريطانية لندن ومدينة برلين اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، مسيرة ضخمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمّرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

واحتشد المتظاهرون في منطقة "بنك" حيث تقع المؤسسات المالية، سائرين إلى أمام البرلمان، ومرددين هتافات منددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، وإخفاق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، في إقرار مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

ومنذ 14 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، تشهد لندن كل، سبت، مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وجدد المحتجون في تاسع سبت من مظاهراتهم، مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار والمجتمع الدولي بالضغط نحو ذلك، ووقف جرائم الحرب.

كما احتج المتظاهرون على امتناع بريطانيا عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار المتعلق بغزة والمُطالب بوقف إطلاق النار، مستنكرين استخدام الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" في المجلس على مشروع القرار.





وشهدت العاصمة الألمانية برلين، السبت، وقفة احتجاجية تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني.



وتجمع عشرات الأشخاص في ساحة "Wittenbergplatz" وسط برلين للتعبير عن دعمهم لفلسطين وشعبها.



ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية العلمين الفلسطيني والتركي ولافتات تندد بـ"الإبادة الجماعية" في غزة.



واتهم المتظاهرون السلطات الألمانية بتمويل ودعم الهجمات الإسرائيلية على غزة، مطالبين بالحرية لفلسطين.



وقالت المتظاهرة إيفلين شميدت، إنه من المهم الإنصات للفلسطينيين، وعدم نسيان أحداث التاريخ.



وأعربت عن أسفها لكون دولتها ألمانيا تعارض هذا الأمر بشكل خاص، في إشارة للتضامن مع الفلسطينيين، وتعتبره "معاداة للسامية".



بدورها، قالت ميرلينا أنجرمان، إن فلسطين تشهد "إبادة جماعية" لكن العديد من الناس لا يكترثون لذلك.

المصدر : وكالات