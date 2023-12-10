صحيفة أمريكية: واشنطن أمهلت إسرائيل هذا التوقيت لإنهاء حرب غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 ، أن واشنطن أمهلت تل أبيب حتى نهاية العام الحالي 2023 من أجل إنهاء هجماتها على قطاع غزة .



ونقلت الصحيفة عن 3 مسؤولين إسرائيليين رفضوا الكشف عن هوياتهم، أن حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمهلت إسرائيل حتى نهاية العام من أجل إنهاء حربها على غزة.



وأضافت أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن شدد على هذه المهلة، خلال زيارته تل أبيب في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.



وفي سياق متصل، ذكرت "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن بلينكن أكد خلال زيارته تل أبيب، ضرورة إنهاء الهجمات الإسرائيلية "خلال أسابيع لا شهور".

وفي ذات السياق ، أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال محادثتهما الأخيرة بأن القتال في خانيونس سيستمر بين 3 إلى 4 أسابيع؛ حسبما أوردت القناة 13 الإسرائيلية.

ونقلت القناة نفسها عن مسؤولين سياسيين، لم تسمهم، إن الإدارة الأميركية تتوقع أن يكون القتال أكثر تركيزا وأقل كثافة.

المصدر : وكالات