"جالها الطلق في اللجنة".. آلام الولادة تفاجئ سيدة أثناء الإدلاء بصوتها في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

فاجأت آلام الولادة سيدة أثناء إدلائها بصوتها داخل لجنة انتخابية بمركز بني سويف، مساء اليوم الأحد، وجرى نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

كانت أسماء جمال أحمد محمد، قد شعرت بألم الولادة أثناء الإدلاء بصوتها داخل لجنة مدرسة الشهيد حسن زيدان بقرية تزمنت الغربية، وعلى الفور جرى نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى الجامعي لإجراء عملية الولادة.

يذكر أن محافظة بنى سويف تشهد إجراء الإنتخابات الرئاسية فى 9 لجان عامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، و450 مقرا انتخابيا يشمل 497 لجنة فرعية بالمدارس، ومراكز الشباب، والمعاهد الأزهرية، وغيرها من المقار الإدارية، كما جرى تخصيص 4 لجان بمراكز بني سويف، و الفشن، و الواسطى، لإتاحة الفرصة للمغتربين من العاملين والطلاب بالمحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.