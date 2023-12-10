حكومة غزة: الاحتلال اعتقل العشرات في بيت لاهيا وغالبيتهم أطباء ومهندسين وصحفيين



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل العشرات في بيت لاهيا وغالبيتهم أطباء ومهندسين وصحفيين.

وتابع مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "لا تزال أعداد الشهداء ترتفع بالمئات كل يوم جراء تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع، وندين بأشد العبارات استخدام جيش الاحتلال للمدنيين كمادة دعائية وإجبارهم على مشاهد تمثيلية".

وأضاف مدير مكتب الإعلام الحكومي: "نشر جيش الاحتلال مقطعي فيديو يحملان مشاهد متناقضة، حيث اقتحم مدرسة تابعة للأونروا وأخرج جميع الفتيان والرجال من المدرسة وكلهم من المدنيين، وأجبرهم على خلع ملابسهم وأصبحوا عراة، ثم طلب الجيش من المواطن (م.ق) وهو صاحب ورشة من منطقة بيت لاهيا (شمال قطاع غزة)، طلب منه أن ينفّذ مشهداً تمثيلياً مصوَّراً بحمل السلاح، حيث أجبروه في الفيديو الأول على حمل السلاح باليد اليسرى ثم التقدم وتسليم السلاح ووضعه على الأرض على أساس أنه صاحب السلاح، ثم أجبروه مرة أخرى في الفيديو الثاني على حمل السلاح باليد اليمنى ثم التقدم وتسليم السلاح في محيط أكثر من دبابة "إسرائيلية" مصفَّحة، مما يؤكد بأنه فيديو مصطنع وفشلوا في تحقيق أهدافهم من وراءه"

وأوضح مدير مكتب الإعلامي الحكومي بغزة: "ما تزال أعداد الشهداء ترتفع بالمئات كل يوم جراء المجازر الصهيونية، فقد تجاوز عدد الشهداء نحو (17,609) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات، بينهم (7,875) طفلاً و(6,130) امرأة، فيما بلغ عدد المفقودين (7,760) مفقوداً إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، وبلغ عدد الإصابات قرابة (49,000) إصابة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية المستمرة على غزة".

وطالب مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة، بإدخال ألف شاحنة من المساعدات بشكل يومي إلى القطاع، إضافة إلى مطالبته الدول العربية بإدخال المستشفيات الميدانية المجهزة إلى القطاع، من أجل إنقاذ آلاف الجرحى والمرضى.