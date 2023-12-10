مئات العمال يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بلجنة المغتربين في ميناء السخنة (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

توافد آلاف العمال والموظفين المغتربين بشركات وموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على لجنة رقم 6 بميناء السخنة والمخصصة للمغتربين، في مشهد يعبر على، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، حرصهم على مستقبل بلادهم وإدراكهم لما تشهده الدولة المصرية من تحديات.

كما شارك مئات العمال المغتربين بميناء السخنة في الانتخابات اليوم الأول، وذلك بالتبادل مع زملائهم حرصا على استمرار معدلات الشحن والتفريغَ والعمل بساحات الكشف للبضائع الواردة.

وأعرب العمال عن سعادتهم بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية وتسهيل الإجراءات الخاصة في اللجان الانتخابية سواء من العملية التنظيمية للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع حتى الانتهاء من عملية الانتخابات الرئاسية.

وقدم العمال والموظفين المغتربين الشكر للقائمين على عملية التأمين وتنظيم التصويت في لجنة ميناء السخنة رقم 6، وضباط الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، والشركات والهيئات التي وفرت وسائل انتقال من مواقع العمل إلى اللجنة ذهابا وايابا على دفعات دون التأثير على معدلات الإنتاج في الشركات والمنشآت الصناعية.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.