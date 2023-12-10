حدث في 8 ساعات| إقبال كثيف على الانتخابات الرئاسية.. وطرح شقق جديدة من وزارة الإسكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل؛ لاختيار رئيس للبلاد من بين أربعة مرشحين، لولاية تستمر 6 سنوات.

كما أعلنت وزارة الإسكان طرح جديد ضمن مشروعات الإسكان المتوسط في مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

حملة حازم عمر: الإقبال على التصويت بالانتخابات الرئاسية جيد جدا.. ولم نتلق أي مخالفات

أعلنت حملة المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، متابعتها للانتخابات الرئاسية من خلال غرفة العمليات المركزية و٢٦ غرفة عمليات على مستوى المحافظات.

وأوضحت أن إقبال المصريين على التصويت في لجان الاقتراع، جيد جدًا خلال اليوم الأول للتصويت.

20 ألف متابع.. غرفة عمليات التنسيقية: رصدنا إقبالًا كثيفًا بمعظم المحافظات.. ولا توجد مخالفات

تتابع غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الانتخابات الرئاسية من خلال فريق عمل يرصد على أرض الواقع العملية الانتخابية ويبلغ عدده نحو ٢٠ ألف متابع من أعضاء التنسيقية ومتطوعين، ويُجرى ذلك بتنسيق مع غرف عمليات أخرى؛ يغطون كل اللجان على مستوى الـ٢٧ محافظة، وبعمل مستمر على مدار الساعة؛ للرصد والمتابعة والتأكد من تطبيق كل قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد بيان التنسيقية كثافة الإقبال في معظم المحافظات على مستوى الجمهورية، وانتظام سير العملية الانتخابية، دون أية مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

"الأعلى للإعلام": تحقيق عاجل مع موقع "صحيح مصر" وإبلاغ النائب العام

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إجراء تحقيق فوري مع المسئولين عن موقع "صحيح مصر" وإحالتهم إلى النائب العام، حال ثبوت المخالفة المنسوبة إليهم.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المجلس منذ قليل: تلقى المجلس اليوم عدة شكاوى بقيام هذا الموقع بنشر أخبار كاذبة وإشاعة الفتن بين جموع الناخبين، بقصد تشويه صورة الانتخابات التي تجرى وفقاً لأعلى المعايير الإعلامية على المستوى الدولي، ولم يتم منع أي وسيلة إعلامية تقدمت لتغطية الانتخابات، حتى لو كانت غير مرخصة من المجلس.

وذكرت الشكاوى أن هذاالموقع يقوم بارتكاب كافة المخالفات التي تتنافى مع الأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس، وكذلك المعايير الدولية والمصرية للتغطية الإعلامية للانتخابات.

الإسكان تبدأ حجز شقق متوسطي الدخل 17 ديسمبر - مواصفات وأماكن

تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إجراءات الحجز في الطرح الجديد من شقق الإسكان المتوسط يوم الأحد بعد المقبل الموافق 17 ديسمبر في مدينة العبور الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة.

ويكون التخصيص في هذا الطرح بالأسبقية من خلال الموقع الإلكتروني وسيتم إتاحة كراسة الشروط الخاصة بالحجز يوم 17 ديسمبر الحالي.

حملة المرشح السيسي تثمن حرص مؤسسات حقوق الإنسان الدولية على مراقبة العملية الانتخابية

ثمنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حرص مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات المختلفة على مراقبة العملية الانتخابية باللجان الفرعية في كافة المحافظات بداية من الساعات الأولى للانتخابات الرئاسية، وذلك وسط حشود كبيرة من الناخبين.

وأكدت الحملة أن هذا الحجم من المشاركة الدولية في متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 يعكس حرص مصر على خروج الانتخابات بأعلى معايير النزاهة والشفافية.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، اليوم الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين.

الانتخابات الرئاسية.. يوم من حياة 100 مليون مصري (مشاهد خاصة)

من بحري إلى الصعيد، ومن القاهرة إلى سيناء، ومن كل فجٍ عميق، احتشد ملايين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم وتستمر حتى الثلاثاء المقبل؛ لاختيار رئيس للبلاد من بين أربعة مرشحين، لولاية تستمر 6 سنوات، ينتظرون أن يُحدد خلالها مستقبلهم، وتُجدد طموحاتهم لـ"غدٍ أفضل".

وكعادة الاستحقاقات الدستورية في مصر، تتحدث الصور الواردة إلى غُرف الأخبار عن طبيعة مسار العملية الانتخابية؛ كيف توافد الناس إلى لجانهم منذ الصباح، وكيف عبروا عن مرشحهم الأفضل، وكيف التمسوا تحسنًا لحالهم وأحوالهم.

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