والد إمام عاشور يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمسقط رأسة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أدلى عاشور متولي، والد اللاعب أمام عاشور لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري، بصوته في اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بمسقط رأسه بمدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية.

قال "عاشور": "نزلت من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية لأن صوتي أمانة وحق علي أن أشارك في الانتخابات الرئاسية واخترت المرشح حبيب المصريين عبدالفتاح السيسي".

ودعا والد اللاعب أمام عاشور المواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باعتباره حقًا دستوريًا لكل مواطن مصري وأمانة من أجل مصر وبناء المستقبل.

ووجه عاشور متولي، رسالة إلى الشباب والمواطنين داعيًا إياهم للنزول والمشاركة في الانتخابات، قائلًا: "انزل وشارك خليك إيجابي.. من حق كل شخص فينا إنه يقول صوته.. انزل وساهم في رسم مستقبلك ومستقبل أبنائك شارك من أجل مصر".

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبًا و1,119 مغتربًا، بينما تضم المحافظة 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرًا انتخابيًا.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، وفريد زهران، رمز الشمس، وعبدالسند يمامة، رمز النخلة، وحازم عمر، رمز السلم.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.