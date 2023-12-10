شكرا لقرائتكم خبر عن نقل ناخب مسن إلى مقر لجنته بمدرسة ليسيه الحرية بمصر الجديدة للإدلاء بصوته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعدت سيارة الشرطة أحد الناخبين من كبار السن على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، الذى انطلقت صباح اليوم الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وحملت سيارة الشرطة الناخب بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة ليسيه الحرية بمصر الجديدة، وحرص رجال الشرطة على نقل الناخب على كرسي متحرك لمعاونته في الوصول إلى اللجنة والإدلاء بصوته.