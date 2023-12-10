شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رئيس حزب التجمع: ارتفاع نسبة مشاركة الشباب فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر
وقال "عبد العال" خلال تفقده غرفة عمليات الحزب لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن المشهد الانتخابى هذه المرة من شأنه تدعيم وتقوية القرار المصري في التعامل مع التحديات المختلفة، وأبرزها حماية الأمن القومي للبلاد، وهي المهمة الأسمى لرئيس الجمهورية القادم.
وأشاد رئيس "التجمع" بدور المرأة المصرية التي فرضت وجودها على المشهد الانتخابي، لتؤكد حضورها في أخطر اللحظات التي يواجهها الوطن.
وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.
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