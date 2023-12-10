شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رئيس حزب التجمع: ارتفاع نسبة مشاركة الشباب فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أن المصريين في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية كشفوا عن العمق الحضاري للشعب المصري، الذي أدرك أهمية المشاركة في هذه الانتخابات بأكبر عدد ممكن، وذلك في رسالة للعالم كله توضح أن الاصطفاف الوطني المصري عصي على الاختراق .

وقال "عبد العال" خلال تفقده غرفة عمليات الحزب لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن المشهد الانتخابى هذه المرة من شأنه تدعيم وتقوية القرار المصري في التعامل مع التحديات المختلفة، وأبرزها حماية الأمن القومي للبلاد، وهي المهمة الأسمى لرئيس الجمهورية القادم.

وأشاد رئيس "التجمع" بدور المرأة المصرية التي فرضت وجودها على المشهد الانتخابي، لتؤكد حضورها في أخطر اللحظات التي يواجهها الوطن.