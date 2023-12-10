شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر الشباب بالحوار الوطنى: المشاركة الإيجابية فى الانتخابات تعكس إدراك الشعب للتحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلي النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، بصوته في الأنتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة ابن النفيس بمدينة نصر.

وأوضح فتحي، أن المشاركة الايجابية للشعب المصري بكثافة فى هذه الانتخابات، يعكس وعيه وإدراكه للحظة الفارقة التى تمر بها مصر، في ظل ما يوجهها من تحديات محلية وإقليمية، والتي تتطلب الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن.

ودعي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، الشباب بضرورة المشاركة والادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مشاركتهم تؤثر بشكل كبير فى حسم هذا الاقتراع الرئاسي، كما أنه دليل على الوعي السياسي بين الشباب وتفاعلهم مع كافة القضايا التي تهم الوطن.

وانطلق صباح اليوم الأحد، ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهم (10-11-12) ديمسبر 2023، وبدأت اللجان في استقبال الناخبين من الساعة 9صباحا وتستمر حتى الساعة 9 مساء، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.