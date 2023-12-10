شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطنى يدلى بصوته ويدعو الجميع للمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى الكاتب الصحفى زكى القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطنى، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنة عبد الرحمن الصيرفى بمنطقة الدقى بالجيزة.

ودعا "القاضي" الشباب المصرى بالمشاركة في الانتخابات على مدار الثلاث أيام، وكذلك حث أسرتهم وأصدقائهم على النزول، باعتبار أن الاستحقاق الانتخابى الرئاسي حدث يتكرر كل ست سنوات، ويستدعى من الجميع المشاركة بقوة.

وانطلق صباح اليوم الأحد، ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهم (10-11-12) ديمسبر 2023، وبدأت اللجان في استقبال الناخبين من الساعة 9 صباحا وتستمر حتى الساعة 9 مساء، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.