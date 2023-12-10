شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء الحوار الوطنى يدلون بأصواتهم أول أيام الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من أعضاء الحوار الوطنى، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، في أول أيام التصويت.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى عبر فيسبوك، صور لأعضاء الحوار وهم يقترعون، وعلى رأسهم، على الدين هلال، ومحمد عبد العزيز، وفاطمة السيد أحمد.





وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ومن جهتها حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم فى عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أى مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة فى كافة لجان الاقتراع لذوى الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.