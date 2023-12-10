شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصري: الشعب المصري يسطر تاريخا جديدا أمام اللجان لانتخاب الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عكف حزب الحرية المصري، من خلال غرفة عملياته بجميع المحافظات، على رصد الحالة الانتخابية بمختلف محافظات الإسكندرية والشرقية والقليوبية والدقهلية وكفر الشيخ وسوهاج وقنا والجيزة، اجتماعا تنظيميا لترتيب الخطوات والعمل داخل المحافظات.

وأكد أمناء المحافظات أن هناك حشدا كبيرا داخل المحافظات، لافتا إلى أن الشعب المصري كعادته لبى نداء وطنه، ووقف من أجل الإدلاء بصوته وحقه وصناعة مستقبله ومستقبل أبنائه.

وقام النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب، الأمين العام، بتفقد المواطنين وما إذا كان هناك مشكلات لحلها، ومتابعة المشاركة والحشد، مؤكدا أن الرهان على الشعب المصري لن يخيب أبدا.

كما خصص النائب معتز محمود، نائب رئيس الحزب، بمحافظة قنا، أجهزة كمبيوتر أمام اللجان لمساعدة المواطنين في معرفة لجانهم الانتخابية، وتذليل العقبات امامهم، مشيرا إلى أن الإقبال كثيفا بالصعيد بشكل عام وبقنا بشكل خاص.

وفي سياق متصل قامت أمانة المرأة، برئاسة النائبة الدكتورة جيهان البيومي، بحشد عدد كبير من النساء والذهاب إلى اللجان في عرس ديموقراطي يسطره جميع أبناء الوطن.