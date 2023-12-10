شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات حزب المؤتمر: الشرقية والأقصر تتصدران المشهد الانتخابى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت غرفة عمليات حزب المؤتمر برئاسة أحمد خالد نائب رئيس الحزب ورئيس غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية بالحزب، حيث تواجد قيادات وأعضاء حزب المؤتمر بمراكز الاقتراع في كافة محافظات الجمهورية منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الأول للانتخابات الرئاسية ومستمرون حتي الآن.

ورصدت الغرفة إقبال ملحوظ بمحافظة الإسكندرية، وخاصة من الرجال، ومحافظة الغربية، ومحافظة الإسكندرية، ومحافظة أسيوط، محافظه القاهرة، ومحافظة الجيزة التي شهدت إقبال كثيف من المواطنين بكافة لجان المحافظة، كما تواجد أهالي محافظة الفيوم بكثافة داخل اللجان، ومحافظة سوهاج، ومحافظة الدقهلية التي شهدت إقبال ملحوظ خاصة من السيدات .

كما رصدت غرفة عمليات الحزب، زيادة كبيرة في الإقبال بمراكز الاقتراع في محافظة الشرقية حيث الإقبال غير مسبوق، وأيضا محافظة الأقصر التي شهدت اقبال تاريخي علي مراكز الاقتراع.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، وبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعاً، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعاً لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.