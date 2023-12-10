شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تنسيقية شباب الأحزاب يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وصوت النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمحافظة القاهرة بمدرسة ابن النفيس بمدينة نصر.

وأدلى النائب أحمد قناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، بمدرسة الشهيد عادل غانم خلف نادي البلدية بمدينة المحلة الكبرى محافظة القاهرة.

النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أدلى بصوته فى مدرسة الشهيد حسام حمزة عبدالعزيز الابتدائية بمدينة نصر محافظة القاهرة

وأدلي النائب خالد بدوي بصوته فى مدرسة الخضارية الابتدائية الأبراهيمية بمحافظة الشرقية

وأدلى النائب احمد مقلد أمين سر لجنة الشؤن العربية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بصوته بمدرسة المطرية الإعدادية بنين بمحافظة القاهرة

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم صادرة عن المركز الاعلامي، وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصرى للنزول والمشاركة في الادلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذى يختارونه.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



النائب أحمد مقلد

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النائب خالد بدوى

النائب طارق الخولى



النائب أحمد فتحى

النائب أحمد القناوى