شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "نقل النواب" عقب التصويت بانتخابات الرئاسة: المشاركة الكثيفة رسالة للعالم والان مع تفاصيل الخبر
وقام النائب وحيد قرقر بجولة تفقدية لمتابعة سير الانتخابات بمدينة بلقاس.
وثمن قرقر، حرص المصريين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن اللجان شهدت إقبالا كثيفا منذ الصباح، وهو الأمر الذى يكشف عن مدى وعى المصريين بأهمية وجود استقرار سياسي واقتصادي قوى، وأهمية الحفاظ علي ما شهدته البلاد من إنجازات ومشروعات تنموية.
وأوضح قرقر، أن المشاركة الكبيرة في الانتخابات تعد جزءا هام من العملية الانتخابية، وسوف ستكون رسالة للعالم تعلن عن وعى المصريين بما تواجهه البلاد من تحديات، وكذلك بمثابة إعلان فشل دعوات المقاطعة التى تحاول التقليل من أهمية المشاركة وتروج بأن الانتخابات محسومة، وذلك من أجل تشويه الانتخابات الرئاسية وإضعاف موقف الدولة في مواجهة التحديات الخارجية.
وأضاف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: المصريون هم من سيحسمون الانتخابات بمشاركتهم، في ظل وجود إشراف قضائي كامل علي الانتخابات، كما أن نسبة المشاركة الكبيرة سوف تعكس صورة إيجابية عن المصريين أمام العالم في وقوفهم صفا واحدا أمام التحديات الخارجية التى تواجه البلاد.
وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات
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