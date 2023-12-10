شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "نقل النواب" عقب التصويت بانتخابات الرئاسة: المشاركة الكثيفة رسالة للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلي النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمدرسة على بن أبى طالب بمدينة بلقاس بالدقهلية.

وقام النائب وحيد قرقر بجولة تفقدية لمتابعة سير الانتخابات بمدينة بلقاس.

وثمن قرقر، حرص المصريين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن اللجان شهدت إقبالا كثيفا منذ الصباح، وهو الأمر الذى يكشف عن مدى وعى المصريين بأهمية وجود استقرار سياسي واقتصادي قوى، وأهمية الحفاظ علي ما شهدته البلاد من إنجازات ومشروعات تنموية.

وأوضح قرقر، أن المشاركة الكبيرة في الانتخابات تعد جزءا هام من العملية الانتخابية، وسوف ستكون رسالة للعالم تعلن عن وعى المصريين بما تواجهه البلاد من تحديات، وكذلك بمثابة إعلان فشل دعوات المقاطعة التى تحاول التقليل من أهمية المشاركة وتروج بأن الانتخابات محسومة، وذلك من أجل تشويه الانتخابات الرئاسية وإضعاف موقف الدولة في مواجهة التحديات الخارجية.

وأضاف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: المصريون هم من سيحسمون الانتخابات بمشاركتهم، في ظل وجود إشراف قضائي كامل علي الانتخابات، كما أن نسبة المشاركة الكبيرة سوف تعكس صورة إيجابية عن المصريين أمام العالم في وقوفهم صفا واحدا أمام التحديات الخارجية التى تواجه البلاد.