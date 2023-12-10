قيادات العربى الناصري يشاركون بالانتخابات ويشيدون بالإقبال على التصويت

القاهرة - سامية سيد - شارك قيادات الحزب العربى الناصرى برئاسة الدكتور محمد أبو العلا فى انتخابات الرئاسة 2024، مثمنين نسبة الإقبال فى اليوم الأول، حيث شارك بالتصويت كل من الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب، ومحسن جلال نائب رئيس الحزب.

وأدلى أيضا من قيادات حزب العربى الديمقراطى الناصرى فى الانتخابات الرئاسية، كلا من مجاهد زكى الأمين العام، والدكتور عمرو رضوان أمين شباب الحزب، ومحمد حسن الدشناوى أمين القاهرة، وإبراهيم رمضان أمين العمل الجماهيرى، وعاطف السنوسى عضو المكتب السياسى، وتامر مجدى أمين المرج، وأسماء كمال أمينة المرأة.

وقال الدكتور محمد ابو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى إنه قبل فتح باب التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024 كانت هناك حشود داخل بعض اللجان فى انتظار التصويت.

وأضاف فى الحقيقة لم أر من قبل نسبة الإقبال بهذا الشكل وهو ما يدل على أن الشعب المصرى يكون عند الأوقات الهامة يكون متواجد دائمًا، ويكون الجميع على قلب رجل واحد.

وأشار أبو العلا إلى التنوع الموجود وأن هذه ظاهر مبشرة، مضيفا :"كما أن هذه المرة رأينا ووجود الشباب فى ساعات مبكرة وكذلك المرأة وذوى القدرات الخاصة، موجها التحية إلى لهيئة الوطنية للانتخابات لدورها الكبير فى تسهيل العملية الانتخابية لذوى الإعاقة السمعية أو البصرية أو الإعاقة الحركية لأول مرة بتاريخ الانتخابات".

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتى يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.