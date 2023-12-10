شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد السجينى عقب التصويت بانتخابات الرئاسة: المشاركة الكبيرة تعكس وعى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد أول أيام التصويت، وذلك في لجنة مدينة الانتاج الإعلامي.

وأكد المهندس أحمد السجيني، على أن الإقبال الكبير الذي شهده اليوم الأول للانتخابات الرئاسية يعكس وعي الشعب المصري بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وحقهم الدستوري في الانتخاب كواجب وطني.

ووجه السجيني، رسالة للشعب المصري، قائلا: "انزل وشارك خليك إيجابي، صوت كل مواطن له حق الانتخاب مهم ومؤثر، والمشاركة الإيجابية واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن يجب أن نتمسك به، لذلك أدعو الشعب المصري العظيم بجميع أطيافه أن ينزل ويشارك ويتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتعبير عن إرادة المصريين في الصندوق".

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أهمية المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية بما يليق بحجم بمصر ومكانتها على المستوى الدولي.