المرتضى: اقفال جميع الدوائر والمعالم الأثرية التابعة لوزارة الثقافة غداً الإثنين تضامناً مع غزّة

اعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في بيان، "إن وزير الثقافة، أمام هول الفظائع التي يرتكبها في غزّة سفاحو الجيش الصهيوني أعداء الإنسانية، الذين تمطر قذائف حقدهم موتًا أسودَ على الأبرياء من شيوخ ونساء وأطفال. ودعمًا للصمود الأسطوري الذي يصفع به المقاومون وجوه القتلة. وأملاً في أن يكون الإضراب شوكة تنخز هذا الضمير العالمي المتواطئ مع آلة التدمير والقتل، قرر إقفال جميع دوائر وزارة الثقافة والمعالم الأثرية ليوم غد الأثنين في ١١ كانون الأول ٢٠٢٣، وندعو جميع الموظفين فيها إلى الصلاة من منازلهم لأجل انتصار الحق وتحرير الأرض والإنسان واستتباب السلام ".

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