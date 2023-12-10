افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان "الجيش الاسرائيلي القى قنابل مضيئة في أجواء الحدود المقابلة لبلدة حولا ووادي هونين ومركبا، وسبق ذلك عند الساعة 5.15 قصف استهدف الجيش الاسرائيلي الطريق بين الطيبة والقنطرة وأطراف حولا وبليدا وعيترون والناقورة وموقع للجيش اللبناني في الوزاني".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش الاسرائيلي يلقي قنابل مضيئة في أجواء الحدود المقابلة لبلدة حولا ووادي هونين ومركبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.