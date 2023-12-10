اعلن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه في بيان، بانه "تفيد المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء أن السيد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أعلن بموجب المذكرة رقم 26/2023 عن اقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم غد الاثنين الموافق فيه 11-12-2023 وذلك تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني ومع أهلنا في غزة وفي القرى الحدودية اللبنانية".

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي اعلن اقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات غدا تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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