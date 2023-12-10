استهداف مركز للجيش في الوزاني ولا اصابات والقصف الاسرائيلي يطال الاطراف الشرقية لبلدة بليدا

استهدف الجيش الاسرائيلي للمرة الثانية بقذيفة مركزًا للجيش اللبناني في منطقة الوزاني من دون وقوع اصابات. كما قصف ومشط الجيش الاسرائيلي بالرشاشات من موقع البياض الاطراف الشرقية لبلدة بليدا.

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