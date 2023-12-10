مكتب نتانياهو: إسرائيل ساعدت في إحباط هجوم أمرت به إيران على إسرائيليين في قبرص

اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل ساعدت قبرص في إحباط هجوم أمرت به إيران على إسرائيليين ويهود في الجزيرة، مضيفا أن مثل هذه المؤامرات تتزايد منذ اندلاع الحرب في غزة.

ولم يقدم مكتب نتنياهو تفاصيل عن هذا الهجوم لكنه قال في بيان نيابة عن جهاز المخابرات "الموساد"، إن إسرائيل "منزعجة" مما تعتبره استخداما إيرانيا لشمال قبرص الخاضع للسيطرة التركية من أجل تحقيق "أهداف واستخدامه كقاعدة للعمليات والعبور".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت صحيفة في جنوب قبرص الذي تسيطر عليه الحكومة أن السلطات ألقت القبض على إيرانيين اثنين لاستجوابهما حول ما أثير عن عزمهما شن هجمات على مواطنين إسرائيليين يعيشون في الجزيرة.

وقالت صحيفة "كاثيميريني سايبروش" القبرصية، دون ذكر مصادر، إن من المعتقد أن الشخصين كانا في المراحل الأولى لجمع معلومات مخابراتية عن أهداف إسرائيلية محتملة. وأضافت أن الشخصين قدما من الشمال.