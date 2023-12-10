السودان يطلب من 15 دبلوماسي اماراتي مغادرة البلاد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استدعت وزارة الخارجية السودانية اليوم الأحد 10/12/2023م القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في السودان السيدة/ د. بدرية الشحي وأبلغتها قرار حكومة السودان بإعلان عدد (15) شخصاً من الدبلوماسيين العاملين في السفارة أشخاصاً غير مرغوب فيهم وطالبت بمغادرتهم السودان خلال 48 ساعة.

وطلبت الوزارة من المذكورة نقل هذا القرار لحكومتها.