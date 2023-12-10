السودان يطلب من 15 دبلوماسيا إماراتيا مغادرة البلاد

المنامة - ياسر ابراهيم - طلب السودان، الأحد، من 15 شخصا من الدبلوماسيين الإماراتيين مغادرة البلاد، عقب استدعاء القائم بأعمال سفارة أبوظبي بالإنابة.



وأفادت وكالة الأنباء السودانية (رسمية)، بأن وزارة الخارجية استدعت بدرية الشحي، القائمة بالأعمال بالإنابة لسفارة الإمارات لدى الخرطوم.



وأوضحت الوكالة أن الخارجية أبلغتها قرار الحكومة "إعلان 15 شخصا من الدبلوماسيين العاملين في السفارة أشخاصا غير مرغوب فيهم، وطالبت بمغادرتهم السودان خلال 48 ساعة".



وطلبت الخارجية السودانية من القائمة بأعمال السفارة الإماراتية "نقل القرار إلى حكومتها".



وجاء قرار السودان غداة نشر وسائل إعلام محلية خبرا مفاده أن الإمارات طردت 3 دبلوماسيين سودانيين.



وبحسب خبر لصحيفة "سودان تربيون"، نشر السبت، أكد مصدر سوداني رسمي لها، إبلاغ الحكومة الإماراتية رسميا للسفير السوداني بأبو ظبي عبد الرحمن شرفي، بأن الملحق العسكري ونائبه والملحق الثقافي أشخاص غير مرغوب فيهم، وطالبت بمغادرتهم البلاد خلال 48 ساعة.



وقالت الصحيفة إن هذا التطور جاء "بعد سلسلة انتقادات حادة وجهها مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق ياسر العطا، للحكومة الإماراتية، عما يسميه دعم أبو ظبي لقوات الدعم السريع".



وفي 28 نوفمبر/ كانون الأول الجاري، قال عضو مجلس السيادة مساعد قائد الجيش ياسر العطا، إن الإمارات ترسل إمدادات إلى قوات الدعم السريع، في أول اتهام علني للدولة الخليجية بالتورط في الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.



ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإماراتية بشأن الأمر حتى الساعة 16:10 ت.غ.



ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، شبه العسكرية، بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حربا خلَّفت أكثر من 12 ألف قتيل وأكثر من 6 ملايين نازح ولاجئ وفق الأمم المتحدة.

المصدر: الأناضول