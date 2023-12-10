لافروف يردّ على سؤال بشأن محادثات سلام مع أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - رد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، على سؤال يتعلق بفرص الدبلوماسية في تحقيق وقف لإطلاق النار أو سلام مع أوكرانيا.

وقال لافروف حين سئل عن احتمال استئناف المفاوضات بين الدولتين «عليكم الاتصال بالسيد (الرئيس فولوديمير) زيلينسكي لأنه وقّع قبل عام ونصف العام مرسوما يحظر أي مفاوضات مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين».

وأضاف أن الغرب يحاول إنهاك روسيا في أوكرانيا وأنه إذا جرت محادثات سلام، فسيتعين على كييف تغيير مرسومها الرئاسي.وأكد لافروف أن «الأمر بيد الأوكرانيين لإدراك مدى عمق الحفرة التي وضعوا فيها».

وقال وزير الخارجية الروسي إن الغرب تجاهل كل ما حدث في أوكرانيا قبل فبراير 2022، تاريخ بدء الأزمة الحالية.