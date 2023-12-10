قادة إفريقيا يعترفون بتقدم ضئيل لوقف الانقلابات

وحاولت الكتلة الإقليمية المكونة من 15 دولة، (إيكواس)، -دون جدوى -استعادة الاستقرار السياسي في جميع أنحاء غرب ووسط أفريقيا، والتي سجلت ثمان عمليات انقلاب عسكرية منذ عام 2020، بما في ذلك في النيجر والجابون. وفي الشهر الماضي، وصفت حكومتا سيراليون وغينيا بيساو أيضاً الأزمات السياسية التي تعيشها بلادهما بأنها محاولات انقلاب.
وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي انتخب زعيما للكتلة هذا العام، إن الكتلة ستواصل «الوقوف ضد التغيير غير الدستوري للحكومة» على الرغم من النكسات.
وقال تينوبو: «نحن نرفض الانحراف عن متابعة تطلعات التجميع والمسار النبيل للإيكواس». «يجب أن تنتصر الديمقراطية إذا ناضلنا من أجلها، وسوف نناضل بالتأكيد من أجل الديمقراطية».
وتحت قيادته، فرضت الكتلة الإقليمية عقوبات السفر والاقتصاد الأكثر صرامة حتى الآن ضد النيجر بعد أن أطاح جنود النخبة بالرئيس محمد بازوم واحتجزوه. وقال إن ذلك سيبعث برسالة قوية إلى الدول الأخرى.
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