الكرملين: هناك إرادة سياسية لتطوير العلاقات مع الإمارات والسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الاتصالات مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أظهرت آفاقا واسعة للتعاون، وأن هناك إرادة سياسية من جميع الأطراف لمواصلة تطوير العلاقات.

وأوضح بيسكوف، في مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة روسيا التلفزيونية: "انصب اهتمام الكثيرين في العالم وخاصة في المنطقة نفسها على اتصالات بوتين هذه، إذ إن كلا من الإمارات والمملكة العربية السعودية شريكان مهمان جدا لنا في العالم العربي، وتضطلعان بدور رئيسي في استقرار أسواق الطاقة الدولية، ولهما تأثير كبير على جميع الشؤون الإقليمية"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف: "لقد أظهرت هذه الاتصالات أن الآفاق واسعة، والإرادة السياسية من جميع الأطراف موجودة لمزيد من تطوير العلاقات، لذلك هناك الكثير من العمل".

وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، الإمارات والسعودية، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي، ومع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض.