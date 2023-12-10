الشئون الدينية بالحرمين تدشن مبادرة تأصيل مفهوم الوسطية والاعتدال

ياسر رشاد - القاهرة - دشّن رئيس الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأحد، مبادرة تأصيل مفهوم الوسطية والاعتدال؛ التي تتضمن لقاءات إثرائية ومحاضرات دينية لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح الديني، بمشاركة عدد من علماء الدين.

وتهدف المبادرة إلى إظهار سماحة الدين، ومحاربة التطرف والانحراف بما يحقق رسالة الحرمين الشريفين الدينية والحضارية في إيصال رسالة الإسلام بمبادئه وقيمه المُثلى، وفي طليعة تلك القيم: قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وأكد الشيخ السديس أن رسالة الشئون الدينية تتركز حول إيصال رسالة الإسلام السمحة وبث قيَمه وثوابته المنطلقة من التآخي الإنساني، وتعظيم الرحلة الإيمانية، وإثراء التجربة الدينية للقاصدين، مشيرا إلى أن المبادرة تُعنى بنشر قيم الوسطية والاعتدال والحوار البنَّاء عبر عقد الدورات التدريبية، والجلسات الحوارية التخصصية في جوانب تنمية مهارات الوسطية والاعتدال فكريًا وسلوكيًا ودينيًا، وهي جزء من رسالة الحرمين الشريفين الدينية العالمية.