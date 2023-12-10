مصرف لبنان يعلن اقفال ابوابه غدا التزاما بقرار مجلس الوزراء للتضامن مع فلسطين

اعلن مصرف لبنان في بيان، بانه "عملًا بالقرار ٢٦/٢٠٢٣ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والقاضي بإغلاق المؤسسات والإدارات العامة يوم غد الإثنين الموافق ١١/١٢/٢٠٢٣، يعلن مصرف لبنان اقفال ابوابه التزامًا منه بالقرار".

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