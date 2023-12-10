اعلن أمين عام المدارس الكاثوليكيّة الأب يوسف نصر الالتزام بقرار الإقفال غداً تضامناً مع الشعب الفلسطيني. وكان وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي أعلن إقفال المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة غدا الإثنين تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام المدارس الكاثوليكيّة الأب يوسف نصر: نلتزم بقرار الإقفال غداً تضامناً مع الشعب الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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